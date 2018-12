Photo d'illustration : Phnom Penh Post

Hanoï (VNA) - De janvier à novembre, le Cambodge a exporté 497.240 tonnes de riz, soit une baisse de 13% par rapport à la même période de l’année dernière, selon l’agence chinoise Xinhua.



Cette information a été annoncée dans le dernier rapport du Secrétariat du Guichet unique pour la formalité d’exportation de riz du Cambodge (en anglais: Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality).



Le vice-président de la Fédération cambodgienne du riz (CRF), Hun Lak, a indiqué que la baisse était due à des coûts de production élevés et au manque de fonds pour acheter du riz paddy pour la transformation. Les rizeries au Cambodge manquaient fréquemment de matières premières.



Environ 78 entreprises ont contribué aux exportations de riz cambodgien vers 61 pays et territoires du monde. La Chine a continué d’être le plus gros importateur, suivie de la France, des Pays-Bas, de la Pologne et du Royaume-Uni.



Selon le ministère cambodgien de l'Agriculture, le Cambodge avait produit environ 10,5 millions de tonnes de riz paddy en 2017, soit une hausse annuelle de 5,7%. -VNA