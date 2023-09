Le Premier ministre cambodgien Hun Manet lors de son discours à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York le 22 septembre. Photo : AFP/VNA

Hanoï (VNA) - Le Cambodge s'est fixé pour objectif de devenir un pays à revenu élevé d'ici 2050, a déclaré le Premier ministre cambodgien Hun Manet lors de son discours à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York le 22 septembre.Il a déclaré que, comme d'autres pays en développement, le Cambodge a encore beaucoup à faire pour atteindre son objectif de devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur d'ici 2030 et un pays à revenu élevé résilient, dynamique et prospère d'ici 2050.Le Premier ministre cambodgien a souligné que son gouvernement s'engageait à prendre des mesures transformatrices à travers la Stratégie pentagonale récemment lancée pour le développement socio-économique du Cambodge au cours des 25 prochaines années.La phase I de la stratégie pentagonale est en cours et se concentre sur les cinq domaines que sont la croissance, l'emploi, l'équité, l'efficacité et la durabilité, a-t-il déclaré, ajoutant que les cinq priorités clés sont les personnes, les routes, l'eau, l'électricité et la technologie, en particulier la technologie numérique.Le Premier ministre Hun Manet a déclaré que le pays passait progressivement du statut de pays les moins avancés à celui de pays en développement en 2027. Il a déclaré que la croissance économique du pays devrait continuer à croître de 5,6% en 2023, contre 5,2% en 2022.- VNA