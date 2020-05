Photo: phnompenhpost.com

Phnom Penh (VNA) – Le Cambodge accueille toute compagnie aérienne américaine désireuse d’exploiter des vols directs vers ce pays, a déclaré le ministre en charge du Secrétariat d'État à l'aviation civile (SSCA), Mao Havannall.

Le Cambodge encourage aussi à promouvoir le commerce, le tourisme et l’investissement avec les Etats-Unis, a-t-il déclaré le 18 mai à l’ambassadeur américain à Phnom Penh, W. Patrick Murphy.

L'ambassadeur Murphy a proposé d'autoriser les Boeing de fabrication américaine à opérer dans l'espace aérien cambodgien et de promouvoir un accord de services aériens que les deux parties ont discuté depuis 2014, a dit le porte-parole du SSCA, Sin Chansereyvutha, cité par le quotidien Phnom Penh Post.

La partie cambodgienne a suggéré à l'ambassadeur des États-Unis d'informer toute compagnie aérienne américaine souhaitant opérer au Cambodge qu’elle doit planifier des réunions avec le SSCA pour discuter de la mise en place de leurs services au sol.

Le porte-parole du SSCA a déclaré que les vols directs entre les deux pays sont une aubaine.

De son côté, la porte-parole de l'ambassade des États-Unis à Phnom Penh, Emily Zeeberg, a déclaré que les deux pays discutent régulièrement des opportunités commerciales dans différents secteurs, notamment l'exportation de technologies et de services aéronautiques au Cambodge.

Elle a déclaré que la croissance continue du secteur de l'aviation au Cambodge offre aux compagnies aériennes locales et régionales la possibilité de louer ou d'acheter des avions Boeing - et d'autres technologies et services aéronautiques américains pour répondre à la demande croissante.

Le commerce bilatéral entre les deux pays a atteint 1,136 milliard de dollars au cours des deux premiers mois de 2020, en hausse de 39,96% par an, selon un rapport du Bureau du recensement des États-Unis (United States Census Bureau, USCB). -VNA