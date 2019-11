Khieu Samphan, un ancien cadre dirigeant Khmer Rouge au tribunal à Phnom Penh le 16 novembre 2018. Photo: AFP/VNA

Phnom Penh (VNA) - Le Centre de documentation du Cambodge (DC-Cam), en collaboration avec le ministère cambodgien de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, publiera 500 titres de livre sur le génocide et les atrocités de masse afin de sensibiliser le public à ses horreurs.



Le nouveau livre intitulé "Génocide et atrocités de masse dans l'histoire du monde: aperçu général pour les élèves cambodgiens", vise à éduquer les jeunes générations sur le génocide et les atrocités de masse dans l'histoire.



La cérémonie de publication du livre aura lieu le 22 novembre au lycée Indra Devi, dans le district de Tuol Kork à Phnom Penh.



Le livre a été écrit pour aider les enseignants à élaborer des plans de cours abordant les atrocités de masse commises dans le passé.



Il couvre le génocide cambodgien sous le régime des Khmers rouges, l'assassinat massif d'Arméniens dans l'Empire ottoman de 1915-1923, l'holocauste juif pendant la Seconde Guerre mondiale, le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994 et les atrocités bosniaques de 1995. -VNA