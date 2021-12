Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, Prak Sokhonn . Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - Le Cambodge, président de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) pour 2022, s'est engagé à renforcer la centralité de l'ASEAN afin de maintenir la paix, la sécurité et la prospérité, a déclaré mercredi le vice-Premier ministre et ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Prak Sokhonn.

Lors d'un briefing diplomatique sur la présidence cambodgienne de l'ASEAN en 2022, Prak Sokhonn a déclaré que le Cambodge renforcerait le multilatéralisme et les processus multilatéraux par le biais de mécanismes dirigés par l'ASEAN et d'actions concertées qui resteront ouvertes, transparentes, inclusives et fondées sur des règles.

Il a déclaré que son pays favoriserait également la confiance, le respect, l'intérêt et la compréhension mutuels conformément aux principes et objectifs énoncés dans la Charte des Nations Unies, la Charte de l'ASEAN et le Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est, entre autres.

Il a ajouté que le Royaume ferait également de son mieux pour consolider et élargir les partenariats de l'ASEAN avec des partenaires externes afin de maintenir la paix et la stabilité régionales et d'intensifier les efforts d’édification de la Communauté de l'ASEAN.

Le ministre cambodgien du Commerce, Pan Sorasak, a déclaré que le Cambodge s'efforcerait de diriger les efforts collectifs de l'ASEAN pour promouvoir une approche orientée vers l'action basée sur l'ouverture, l'honnêteté, la bonne foi, la solidarité et l'harmonie au sein de l'ASEAN, afin de relever efficacement les défis communs auxquels la région est confrontée. -VNA