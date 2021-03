Le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc (centre au 1er rang) à l'ASEM 12. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - Le Cambodge, hôte du 13e Sommet du Dialogue Asie-Europe (ASEM 13), a décidé de reporter encore une fois cet évènement au dernier trimestre de 2021 en raison de la pandémie de COVID-19.



Selon un communiqué du ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, cette décision a été publiée après la réunion des hauts fonctionnaires de l'ASEM qui a eu lieu les 1er et 2 mars sous forme de visioconférence.



La report de l’ASEM 13 a unanimement soutenu par des pays participants, a indiqué le communiqué.



En outre, le report vise non seulement à garantir la sécurité des dirigeants de l'ASEM participant au Sommet, mais aussi leurs interactions significatives ainsi qu'un échange de vues franc et constructif sur des questions régionales et mondiales d'intérêt commun qui ne peut se faire que dans un cadre physique, selon le communiqué.



Initialement prévu les 16 et 17 novembre 2020 dans la capitale Phnom Penh, le sommet avait d'abord été reporté à la mi-2021. -VNA