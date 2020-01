Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Cambodge a remis l’Ordre royal du Sahametrei à l’ancien général de brigade Hoang The Thien pour ses grandes contributions au développement de l’amitié des deux nations, lors d’une cérémonie solennelle tenue vendredi 10 janvier à Ho Chi Minh-Ville.

L’ancien général de brigade Hoang The Thien (1922-1995) était ancien vice-ministre de la Défense. Il a grandement contribué à la libération du Sud et de la réunification nationale.

Au cours de la période 1978-1982, il est venu au Cambodge pour une mission internationale en tant que chef de la délégation des experts militaires du Vietnam au Cambodge.

C'est la première fois que le Royaume du Cambodge remet une plus haute distinction honorifique à un étranger pour ses grandes contributions au pays et au peuple du Cambodge.

Au nom du gouvernement royal du Cambodge, le consul général du Cambodge à Ho Chi Minh-Ville Sok Dareth a exprimé ses remerciements profonds envers le Parti, l’Etat et le peuple vietnamiens en général et l’ancien général de brigade Hoang The Thien pour leurs contributions à la victoire du Cambodge sur le régime génocidaire de Pol Pot, et au développement cambodgiens. -VNA