Phnom Penh (VNA) - Le Cambodge pourrait perdre plus de 15% de ses envois de fonds étrangers en 2020 dans le pire des cas en raison de la pandémie de COVID-19, selon un rapport de la Banque asiatique de développement (BAD).

Sur la base d'un total de 2,8 milliards de dollars d'envois de fonds recueilli par le pays en 2019, plus de 420 millions de dollars ne seront pas renvoyés dans le Royaume cette année, notamment parce que des centaines de milliers de travailleurs cambodgiens en Thaïlande sont rentrés chez eux.

Dans son rapport sur l'impact du COVID-19 sur les migrations internationales, les envois de fonds et les ménages bénéficiaires dans les pays en développement en Asie, la BAD a déclaré que la récession économique mondiale causée par le COVID-19 menaçait la sécurité de l'emploi et le bien-être de plus de 91 millions de migrants venus de la région Asie-Pacifique.

Le total des envois de fonds vers l'Asie devrait baisser entre 31,4 milliards de dollars et 54,3 milliards de dollars (pire scénario) en 2020, soit des baisses de 11,5% et 19,8% respectivement en glissement annuel.

Les travailleurs cambodgiens en République de Corée et au Japon ont transféré 12,91 millions de dollars chez eux via ACLEDA Bank Plc au cours du premier semestre de cette année, soit une baisse de 1,41 million par rapport à la même période de l'an dernier.

L'année dernière, 1,2 million de travailleurs cambodgiens, employés en Thaïlande, en République de Corée, au Japon, à Singapour, à Hong Kong (Chine), en Malaisie et en Arabie saoudite, ont envoyé chez eux quelque 2,8 milliards de dollars de devises étrangères, contre 1,4 milliard enregistré en 2018, selon les chiffres du ministère cambodgien du Travail et de la Formation professionnelle. -VNA