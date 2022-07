Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, Prak Sokhonn. Photo: Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge

Phnom Penh (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, Prak Sokhonn, a envoyé une lettre d'invitation à son homologue russe Sergueï Lavrov pour assister à la 12e réunion des ministres des Affaires étrangères du Sommet de l'Asie de l'Est et au 29e Forum régional de l'ASEAN (ARF) au Cambodge.

Comme prévu, le Cambodge accueillera la 55e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM) et des réunions connexes du 30 juillet au 6 août 2022.

Le Sommet de l'Asie de l'Est est le forum de dialogue stratégique de l'Indo-Pacifique de premier plan. Cette réunion compte 18 membres comprenant les dix pays de l'ASEAN et ses partenaires: l'Australie, la Chine, l'Inde, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la République de Corée, la Russie et les États-Unis.

En outre, le Forum régional de l'ASEAN est une plate-forme importante pour le dialogue sur la sécurité dans l'Indo-Pacifique. Ses 27 membres sont les 10 Etats membres de l'ASEAN, les 10 partenaires du dialogue de l'ASEAN (Australie, Canada, Chine, Union européenne, Inde, Japon, Nouvelle-Zélande, République de Corée, Russie et États-Unis), Bangladesh, République populaire démocratique de Corée, Mongolie, Pakistan, Sri Lanka et Timor-Leste et Papouasie-Nouvelle-Guinée, pays observateur de l'ASEAN. -VNA