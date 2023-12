Hanoï, 4 décembre (VNA) - Le Cambodge et la République de Corée ont organisé leur premier exercice conjoint visant à renforcer les capacités d'ingénierie des soldats de maintien de la paix cambodgiens dans le cadre d'un programme de partenariat des Nations Unies.

Des soldats sud-coréens participent à des exercices à Paju, en République de Corée. Photo d'archives : EPA-EFE/VNA

Une équipe de 10 ingénieurs militaires sud-coréens a formé 32 homologues cambodgiens dans le domaine de la facilitation du soutien logistique aux missions de maintien de la paix de l'ONU du 6 novembre au 1er décembre près de la capitale cambodgienne Phnom Penh, a rapporté l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.L'agence a cité un communiqué du ministère de la Défense de la République de Corée selon lequel l'exercice conjoint a eu lieu dans le cadre du Programme de partenariat triangulaire des Nations Unies, qui vise à renforcer les capacités des soldats de maintien de la paix en matière d'ingénierie, de médecine et dans d'autres domaines grâce à la fourniture d'une formation et d'un soutien opérationnel.Dans le cadre d'un accord bilatéral signé en 2022, la République de Corée a remis en février du matériel militaire au Cambodge et prévoit de fournir également du matériel lourd, notamment des niveleuses, des bulldozers et des rouleaux vibrants.Le ministère a déclaré qu'à partir de 2024, il étendrait l'exercice du génie de combat pour inclure d'autres pays d'Asie du Sud-Est qui déploient des forces dans les missions de maintien de la paix de l'ONU. - VNA