Photo: Xinhua

Phnom Penh, 17 août (VNA) - Le Conseil national du salaire minimum du Cambodge a entamé le 15 août des pourparlers pour envisager d'augmenter le salaire minimum des travailleurs des industries du textile, de l'habillement, de la chaussure, des produits de voyage et des sacs pour 2023, a rapporté le Khmer Times.La réunion a entendu les points de vue des parties prenantes sur les changements des critères sociaux et économiques."Les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs n'ont toutefois pas été en mesure de confirmer certains chiffres et le feront lors d'une autre réunion", indique le communiqué à l'issue de la réunion.Les prochaines réunions auront lieu plus tard ce mois-ci et le mois prochain, a-t-il ajouté.Le salaire minimum des travailleurs du secteur du textile, de la chaussure et des produits de voyage est de 194 dollars par mois, en hausse de 2 dollars par rapport à 2021. Les travailleurs ont également reçu d'autres allocations, dont 7 dollars en allocation de transport et de logement.Le secteur compte environ 1.100 usines et emploie près de 750.000 travailleurs, devenant ainsi le plus gros pourvoyeur de devises au Cambodge. Au premier semestre de cette année, il a rapporté 6,6 milliards de dollars, en hausse de 40 % par an.- VNA