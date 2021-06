Des participants vietnamiens à la table ronde virtuelle des Partis politiques Russie – ASEAN. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) – Le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen a exhorté à une coopération étroite entre les partis politiques de l’ASEAN et de la Russie pour garantir les intérêts communs, maintenir la paix et la prospérité des deux parties.

Assistant le 29 juin à une table ronde virtuelle des partis politiques Russie – ASEAN, Samdech Techo Hun Sen, également président du Parti du peuple cambodgien (PPC), a proposé une initiative visant à façonner la structure de sécurité et de coopération dans la région Asie-Pacifique.

Son initiative se concentre sur la tâche la plus urgente, qui est la lutte contre l'épidémie de COVID-19 jusqu'à la période de reprise post-pandémique, en considérant la sécurité humaine comme un enjeu important de sécurité nationale.

Elle vise également à promouvoir un système international à l’intermédiaire des Nations Unies et des mécanismes régionaux, sur la base des principes de respect et de compréhension mutuels, de non-ingérence dans les affaires intérieures des États et de coopération dans l'intérêt commun.

Le chef du gouvernement cambodgien a souligné la nécessité d’une collaboration étroite dans le règlement des défis de sécurité non traditionnels tels que la cybersécurité et la traite humaine.

Il a déclaré son soutien au programme de « Marathon culturel » initié par le parti Russie Unie, affirmant qu'il s'apparentait à la vision du Cambodge sur l’édification d’un « Couloir culturel » vers la paix, l'harmonie et la prospérité. -VNA