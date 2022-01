Phnom Penh, 9 janvier (VNA) - Le ministère cambodgien de la Santé a récemment annoncé le premier cas communautaire infecté par le variant Omicron dans le pays.

Photo : Xinhua/VNA

Selon les résultats des tests de l'Institut Pasteur du Cambodge , le premier cas du variant Omicron dans la communauté est un homme de 23 ans vivant dans la capitale Phnom Penh.Le patient avait des antécédents de voyage compliqués dans la capitale et dans de nombreuses provinces comme Siem Reap, Kompong Thom et Kampot du 29 décembre 2021 au 5 janvier 2022.Ce patient est actuellement soigné au Centre médical olympique de Phnom Penh. Le ministère cambodgien de la Santé exhorte la population à suivre strictement les mesures de prévention et de contrôle de la pandémie de COVID-19.D'autre part, le ministère a annoncé le programme de vaccination de 4e dose dans la capitale Phnom Penh qui débutera à partir du 14 janvier pour tous les fonctionnaires et employés des agences centrales et départements, diplomates, organisations internationales et journalistes de la capitale.Pour les 24 provinces restantes, le ministère a demandé à la population d'attendre jusqu'en février, car il n'y a actuellement pas de réfrigérateurs pour stocker les vaccins.Jusqu'au 8 janvier, le taux de vaccination contre le COVID-19 dans le pays atteignait 89,26% de la population, soit 16 millions d'habitants.- VNA