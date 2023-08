Hanoï, 16 août (VNA) - Le Centre cambodgien d'action contre les mines (CMAC) a annoncé le 14 août que ses experts avaient découvert plus de 2.000 engins non explosés datant de la guerre (UXO) enterrés dans un campus scolaire de la province de Kratie.

Les démineurs ont découvert plus de 2.000 explosifs dans l'enceinte d'un lycée de la province de Kratie lors d'une opération de trois jours du 11 au 13 août. (Photo : AFP/VNA)

Selon le directeur général du CMAC, Heng Ratana, au cours d'une période d'opération de trois jours du 11 au 13 août au lycée Queen Kosamak dans la province de Kratie, l'équipe des restes de guerre du CMAC a nettoyé 2.116 pièces d'UXO.Il a révélé qu'il y avait encore beaucoup plus de pièces de munitions non explosées dans la zone et que l'école serait temporairement fermée pendant quelques jours de plus pour une opération de déminage.Heng Ratana a déclaré que les munitions explosives avaient été découvertes après que l'école ait défriché un terrain pour agrandir un jardin.Le Cambodge est l'un des pays les plus touchés par les mines terrestres et les restes explosifs de guerre (REG).Selon l'Université de Yale, entre 1965 et 1973, les États-Unis avaient largué quelque 230.500 bombes sur 113.716 sites au Cambodge.Dans le dernier rapport du gouvernement cambodgien, de 1979 à juin 2023, les explosions de mines terrestres et de restes explosifs de guerre ont fait 19.821 morts et blessé ou amputé 45.205 autres au Cambodge.Le gouvernement cambodgien s'est engagé à éliminer toutes les mines terrestres d'ici 2025.- VNA