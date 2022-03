Phnom Penh, 2 mars (VNA) - Le Cambodge , en tant que président de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), espère que la Russie et l' Ukraine tiendront des négociations et trouveront des solutions appropriées pour éviter l'utilisation des forces militaires et des armes nucléaires qui tueront des civils innocents, le porte-parole du gouvernement cambodgien, Phay Siphan, a été cité par le Khmer Times.

Le porte-parole du gouvernement cambodgien, Phay Siphan. Photo : VNA

Le Cambodge restera neutre et encouragera les deux parties à tenir des pourparlers dans l'intérêt des deux nations et de leur peuple, a-t-il déclaré le 28 février.Pendant ce temps, le Premier ministre Hun Sen a déclaré le 27 février que la seule solution était de négocier un règlement pacifique et qu'il devrait être mis en œuvre immédiatement pour éviter de prolonger la douleur des personnes qui fuient maintenant, a rapporté Fresh News.Il a également appelé au dialogue et à une solution pacifique à la crise russo-ukrainienne.- VNA