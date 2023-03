Hanoi (VNA) – Le Los Angeles Times a récemment publié un article du journaliste, aussi expert culinaire Lucas Kwan Peterson, sur la qualité du café G7 de Trung Nguyen Legend.

L’auteur préfère le café noir G7 non sucré et il aime particulièrement en préparer davantage avec le double de la quantité suggérée sur l'emballage. Photo: Internet

Avant, l’auteur ne buvait que du café qu’il filtrait lui-même. Mais il est devenu "accro" au café G7 dès la première expérience. Ceci a complètement changé ses préjugés sur le café instantané et il a encouragé ses lecteurs à essayer le café G7.Lucas Kwan Peterson est un journaliste et producteur vidéo primé pour la catégorie alimentaire aux États-Unis. Il est aussi le propriétaire de nombreuses séries de vidéos culinaires en ligne dans de nombreux journaux américains populaires tels que The Times, The New York Times…Impressionné par le goût du G7Au début de l’article, Lucas Kwan Peterson se présente comme un amateur de café «léger», qui a l’habitude de moudre et de filtrer lui-même son café. L’auteur prépare souvent du café en "pour-over", méthode de filtration avec un entonnoir en plastique et un simple papier filtre.