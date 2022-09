Hanoi (VNA) – Le Bureau politique et le Secrétariat du Comité central du Parti ont décidé vendredi 16 septembre de sanctionner le Comité permanent du Comité du Parti de la province de Hai Duong du mandat 2020-2025, la Commission des affaires du Parti au sein du Comité populaire de la province de Hai Duong des mandats 2016-2021 et 2021–2026 et plusieurs hauts ou anciens officiels provinciaux.

Pham Xuân Thang, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti, président du Conseil populaire de la province de Hai Duong. Photo: VNA



Lors d’une réunion présidée par le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, le Bureau politique a pris des mesures disciplinaires à l’égard de Pham Xuân Thang, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti, président du Conseil populaire provincial; Triêu Thê Hung, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, secrétaire de la Commission des affaires du Parti et président du Comité populaire provincial.



Il en a fait de même pour Nguyên Duong Thai, ancien secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, ancien secrétaire de la Commission des affaires du Parti et ancien président du Comité populaire provincial; Luong Van Câu, ancien membre du Comité provincial du Parti, ancien membre de la Commission des affaires du Parti et ancien vice-président du Comité populaire provincial.



Des mesures disciplinaires sont également prises à l’encontre de Pham Manh Cuong, membre du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité du Parti et directeur du Département provincial de la santé; et Nguyên Trong Hung, ancien membre du Comité provincial du Parti, ancien secrétaire du Comité du Parti, ancien directeur du Département provincial des finances.

Il est reproché aux collectifs et aux individus incriminés d’avoir trangressé les principes de centralisme démocratique, relâché la direction et le leadership, manqué à leurs responsabilités dans la direction, l’organisation de la mise en œuvre du travail de prévention et de lutte contre le Covid-19, donnant lieu à une affaire de corruption au Centre provincial de contrôle des maladies.

Triêu Thê Hung, secrétaire adjoint du Comité du Parti, secrétaire de la Commission des affaires du Parti et président du Comité populaire de la province de Hai Duong. Photo: VNA



Les violations et fautes commises par le Comité permanent du Comité provincial du Parti du mandat 2020-2025, la Commission des affaires du Parti au sein du Comité populaire provincial du mandat 2016-2021 et par Pham Xuân Thang, Nguyên Duong Thai, Pham Manh Cuong, Luong Van Câu et Nguyên Trong Hung ont causé de très graves conséquences, exaspéré l’opinion publique et porté atteinte au prestige de l’organisation du Parti et de l’administration locale, a-t-il déclaré.



Les violations et fautes commises par la Commission des affaires du Parti au sein du Comité populaire provincial du mandat 2016-2021 et Triêu Thê Hung ont provoqué des conséquences tellement graves qu’il faut envisager des mesures disciplinaires, a-t-il poursuivi.



Le Bureau politique a ainsi décidé de prononcer un avertissement à l’encontre du Comité permanent du Comité du Parti de la province de Hai Duong du mandat 2020-2025, de suspendre l’activité et les fonctions au sein du Parti de Pham Xuân Thang et de demander au Comité central du Parti de prendre des mesures disciplinaires à son encontre.

Le Secrétariat du Comité central du Parti a décidé de donner un blâme à la Commission des affaires du Parti au sein du Comité populaire provincial du mandat 2021-2026, et à Triêu Thê Hung, Luong Van Câu; un avertissement à la Commission des affaires du Parti au sein du Comité populaire provincial du mandat 2016-2021; de relever Nguyên Trong Hung de son poste de membre du Comité exécutif du Comité provincial du Parti du mandat 2020-2025; de relever Nguyên Duong Thai de tous ses postes dans le Parti, et d’expulser Pham Manh Cuong du Parti.

Le Bureau politique et le Secrétariat du Comité central du Parti ont également demandé aux organes compétents de sanctionner administrativement les collectifs et individus sanctionnés par le Parti. – VNA