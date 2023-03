Hanoi (VNA) – Le Bureau politique qui s’est réuni jeudi 30 mars à Hanoi sous la houlette du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, a décidé de sanctionner le comité permanent du Comité du Parti de la province de Dông Nai (Sud) des mandats 2010-2015 et 2015-2020 pour ses méfaits jugés graves.

Vue de la réunion du Bureau politique, à Hanoi, le 30 mars. Photo : VNA

Le comité permanent du Comité du Parti de la province de Dông Nai des mandats 2010-2015 et 2015-2020 a violé le principe du centralisme démocratique et la réglementation du travail, manqué de responsabilité, relâché la direction, manqué de contrôle et de surveillance, a-t-il constaté après examen d’une demande faite par la Commission de contrôle du Comité central du Parti.Cela a laissé la commission des affaires du Parti au sein du Comité populaire provincial, le Comité populaire provincial, et plusieurs organisations et particuliers commettre des violations des règles du Parti et des lois de l’Etat dans la gestion des finances publiques, l’investissement, la passation des marchés et l’utilisation des terrains dans certains projets, a-t-il poursuivi.Les violations et fautes commises par le comité permanent du Comité provincial du Parti ont causé des conséquences graves, difficiles à régler, très préjudiciables pour le budget de l’Etat, exaspérantes pour l’opinion publique, et ont porté atteinte au prestige de l’organisation du Parti et à l’administration locaux.Le Bureau politique a donc décidé de prononcer la sanction de l’avertissement à l’encontre du Comité du Parti de la province de Dông Nai (Sud) des mandats 2010-2015 et 2015-2020, conformément au règlement du Parti sur la sanction des organisations et membres du Parti coupables d’infractions. – VNA