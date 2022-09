Hanoi (VNA) – Le Bureau politique a décidé vendredi 30 septembre lors d’une réunion présidée par le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong de prononcer un avertissement à l’encontre du membre du Comité central du Parti et président de l’Académie des sciences sociales du Vietnam (ASSV), Bui Nhât Quang.

Le président de l’Académie des sciences sociales du Vietnam (ASSV), Bui Nhât Quang. Photo: VNA



Cette mesure disciplinaire a été prise après que le Bureau politique a examiné une demande de sanction faite par la Commission de contrôle du Comité central du Parti à l’égard de Bui Nhât Quang qui est également membre du Comité exécutif du Comité du Parti du bloc des organes centraux, secrétaire du Comité du Parti de l’ASSV.Selon la Commission de contrôle, Bui Nhât Quang a laissé se produire de nombreuses violations dans le travail des cadres; la gestion et l’utilisation des finances, des biens et des investissements publics ; la gestion de la recherche scientifique; la formation de master et doctorat.Le Bureau politique a déclaré que Bui Nhât Quang doit assumer la responsabilité principale des violations et fautes commises par le Comité permanent du Comité du Parti de l’ASSV du mandat 2015-2020 (sur la période de novembre 2019 à août 2020) et du mandat 2020-2025.Ses violations et fautes commises par Bui Nhât Quang ont causé de graves conséquences, semé la désunion interne, suscité l’exaspération au sein des cadres et des membres du Parti, nui à la réputation de l’organisation du Parti et de l’ASSV, a-t-indiqué.Le Bureau politique a également demandé aux organes compétents d’imposer une discipline administrative à Bui Nhât Quang, conformément à la mesure disciplinaire du Parti. – VNA