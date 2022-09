Une vue de la capitale malaisienne Kuala Lumpur . Photo: Flickr

Kuala Lumpur (VNA) - L'économie malaisienne repose sur des bases solides, soutenues par des fondations résilientes, des politiques pragmatiques et des structures diversifiées, a déclaré dans un communiqué le 20 septembre le ministre au département du Premier ministre (Économie) de la Malaisie, Datuk Seri Mustapa Mohamed.

Selon lui, le Budget 2023 de ce pays d'Asie du Sud-Est, qui sera présenté au Parlement le 7 octobre, continuera de se concentrer sur le renforcement de la reprise économique du pays et la croissance durable.

Cependant, la gestion de l'économie en 2022 devrait être plus difficile, a-t-il noté, ajoutant que les prévisions de croissance de l'économie mondiale en 2022 et 2023 par des organisations internationales telles que la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI) ont été révisées à la baisse.

"Le FMI a révisé à 3,2% en juillet ses prévisions de croissance économique mondiale pour 2022, contre 3,6% en avril et 4,4% en janvier", a-t-il déclaré.

Le produit intérieur brut (PIB) de la Malaisie devrait croître entre 5,3 et 6,3% cette année. Cela prend en compte les 6,9% atteints au premier semestre. -VNA