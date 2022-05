Hanoi (VNA) – Dans l’objectif d’édifier une grande unité nationale, le bouddhisme vietnamien montre sa position digne en tant que religion pionnière dans l’histoire du Vietnam. Il peut créer des liens dans la communauté, entre toutes les strates sociales, contribuant à façonner, promouvoir la conscience culturelle nationale, créer de l’espoir, des opportunités et suggérer un avenir radieux pour construire une grande unité de la nation toute entière.

Les valeurs religieuses et sociales du bouddhisme vietnamien s’expriment d’abord dans le domaine de la pensée. Cette religion a un vrai processus d’engagement dans la résolution des problèmes sociaux, dans la création d’une proximité et d’un attachement étroit avec les gens et la société conformément à l’esprit du sixième patriarche du bouddhisme zen : "Le Dharma se trouve dans le monde. Si vous quittez ce monde et cherchez la vérité de l’illumination, c’est comme chercher les cheveux d’une tortue et les cornes d’un lapin".En mettant en œuvre cet enseignement, l’Église bouddhiste a activement participé à l’unification nationale et à la résolution des problèmes sociaux. Étant une religion de paix, et d’attachement au peuple, l’Église bouddhiste du Vietnam, sous la direction de la Sangha bouddhiste nationale, des agences, des départements compétents du Parti et de l’État, s’engage à servir la société et le peuple. Elle soutient activement les mouvements et campagnes philanthropiques lancés par le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, encourage les fidèles, moines, nonnes et membres des monastères à y participer. Elle accorde la priorité à la réalisation des campagnes de charité, de sécurité sociale et de développement de la vie culturelle...La compassion est une des valeurs principales de la philosophie bouddhiste. "Tout d’abord, l’Église bouddhiste du Vietnam appelle les moines, les nonnes et les bouddhistes à rendre la société meilleure au travers d’œuvres caritatives : élever des orphelins, nourrir des personnes âgées solitaires, ouvrir des classes pour les enfants en difficulté, soigner les malades pauvres, soutenir les victimes des catastrophes naturelles, aider les handicapés... Mettre en évidence le rôle des moines et des nonnes dans la participation aux affaires civiles, en exhortant les fidèles à faire le bien, à éviter le mal, à construire une vie culturelle, à rejoindre le mouvement d’éradication de la pauvreté ", indique le bonze supérieur Thich Thanh Nhiêu."Dharma-Nationalisme-Socialisme"Édifier le grand bloc d’unité nationale est une tâche importante de l’ensemble du Parti, du peuple, des religions en général et du bouddhisme en particulier dans la promotion de leurs propres rôles et des valeurs religieuses et sociales. Les bouddhistes s’engagent selon l’idée : "Servir les êtres, c’est pratiquement faire des offrandes aux Bouddhas". Héritant et combinant habilement les valeurs infusées dans les préceptes du Bouddha avec la pensée de Hô Chi Minh, promouvant le rôle du bouddhisme dans son engagement au service de la société, la Sangha bouddhiste du Vietnam a adopté la devise "Dharma-Nationalisme-Socialisme" pour accompagner les fidèles dans toutes les activités du bouddhisme pour propager le Dharma.

À la pagode Tu Dàm, à Huê (Centre). Photo : VNA

Répondant à tous les mouvements promouvant le rôle de la religion dans la construction d’une grande unité nationale, la Sangha bouddhiste du Vietnam, du niveau central au niveau local, a valorisé cette belle et précieuse tradition à mettre en œuvre, mobilise les moines, les nonnes et les bouddhistes pour bien appliquer les directives, les politiques et les lois du Parti et de l’État et les programmes d’action déployés par le Front de la Patrie du Vietnam. Au travers de plusieurs campagnes telles que : "Tous unis pour construire une vie culturelle dans les quartiers résidentiels" ; "Tous unis pour construire de nouvelles zones rurales et des centres urbains civilisés" ; "Fonds pour les pauvres" ; "Les Vietnamiens consomment les produits vietnamiens"...Jouant bien le rôle de connexion entre les associations, les organisations sociales et les agences de gestion de l’État, depuis sa création et jusqu’à aujourd’hui, la Sangha bouddhiste du Vietnam n’a cessé d’affirmer sa position sur tous les fronts, de contribuer au développement stable et d’assurer la sécurité et l’ordre social face aux besoins d’innovation du pays à l’ère de la technologie 4.0. Les enseignements du Bouddha sont appliqués et déployés dans la vie d’aujourd’hui pour avoir un environnement véritablement paisible et stable, se développer, surmonter toutes les difficultés et défis avec les fluctuations du temps et les évènements internationaux.Pour le rayonnement des préceptes du BouddhaLe Vietnam vient de traverser des jours difficiles en raison des conséquences dévastatrices des catastrophes naturelles et des inondations dans le Centre, ainsi que les séquelles de la pandémie de COVID-19. Grâce à l’adaptation de la philosophie de servir les humains, en prenant les meilleures mesures en temps opportun pour apporter aux gens une vie heureuse et paisible, la Sangha bouddhiste du Vietnam a toujours bien joué son rôle d’accompagner la nation, de mobiliser les moines, nonnes et bouddhistes dans tout le pays à vivre dans une foi juste afin que la lumière de l’illumination du Bouddha puisse être introduite dans la vie quotidienne. Le bouddhisme vietnamien a activement mis en œuvre des activités pour sauver des vies, contribuer à assurer la sécurité sociale, développer la beauté culturelle et la gratitude de la nation vietnamienne.Construisant le grand bloc d’unité nationale sur la base des directives correctes et opportunes du Parti, de l’État, du Front de la Patrie du Vietnam, l’Église bouddhiste du Vietnam, les moines, les nonnes et les bouddhistes réalisent toujours leurs responsabilités et leur rôle, ils consacrent leur esprit, leur énergie et leurs ressources aux enseignements du Bouddha. – CVN/VNA