Des touristes devant le marché Bên Thành, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - En seulement quatre jours congés de la Fête nationale, environ 920.000 visiteurs sont venus dans les zones touristiques et les parcs d'attractions de Hô Chi Minh-Ville. Le taux d'occupation moyen des hôtels 3 à 5 étoiles fut de 75%. Les revenus du tourisme de la ville ont atteint 2.740 milliards de dôngs pendant les quatre jours fériés.



Un rapport du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a fait savoir que le secteur a connu un essor actif. En seulement quatre jours congés de la Fête nationale (le 2 septembre), environ 920.000 visiteurs sont venus dans les zones touristiques et les parcs d'attractions, dont 130.000 en séjours dans les hôtels. Le taux d'occupation moyen des hôtels 3 à 5 étoiles fut de 75%. Les revenus du tourisme de la ville ont atteint 2.740 milliards de dôngs pendant les quatre jours fériés.



Nombre record de visiteurs



Le représentant de la zone touristique et culturelle de Suôi Tiên a fait savoir que, grâce à de nombreuses activités attrayantes durant la Fête nationale, le tourisme de cette localité a attiré un pic de visiteurs. Et surtout, en deux jours (du 2 et 3 septembre), cette zone touristique et culturelle a accueilli environ de 40.000 à 50.000 visiteurs par jour.



De sa part, le jardin botanique et zoologique de Hô Chi Minh-Ville (Thao Câm Viên de Saigon) ont également reçu plus de 25.000 visiteurs en 3 septembre, soit une hausse de plus de 5.000 personnes par rapport aux jours précédents. Et le parc culturel de Dâm Sen a également enregistré un nombre record de visiteurs, avec une augmentation de 3 à 4 fois plus élevé que d'habitude, avec plus de 20.000 visiteurs par jour.



Sans compter les zones touristiques, les lieux de loisir du centre-ville de Hô Chi Minh-Ville tels que la cathédrale de Notre-Dame, la rue du livre Nguyên Van Binh, la Poste central de Saigon, le parc du quai Bach Dang, la rue piétonne Nguyên Huê... ont également attiré un grand nombre de visiteurs à cette occasion.



Selon le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, le tourisme de la ville en cette période de reprise continuera à mettre l’accent sur les marchés internationaux, en particulier sur le secteur touristique MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions). On estime que, pendant les 4 jours de jours fériés de la Fête nationale, la ville a accueilli 32.484 étrangers, la majorité d’entre eux sont des hommes d'affaires, des étrangers qui vivent et travaillent au Vietnam, ou des Viêt Kiêu (des Vietnamiens d'outre-mer), etc.



Selon des représentants de certaines entreprises touristiques de la localité, le marché touristique international devrait doubler entre novembre 2022 et février 2023. Le taux de croissance le plus élevé peut être atteint à partir de mars 2023, lorsque des croisières internationales seront de retour et feront escale au Vietnam.



Objectif d’accueillir 3,5 millions d’étranger en 2022



"Parmi les 671.198 visiteurs étrangers à Hô Chi Minh-Ville en août 2022, on compte de nombreux groupes de MICE (les États-Unis, l'Inde, etc). Avec plus de 32.400 étrangers qui ont visité Hô Chi Minh-Ville pendant les jours congés de la Fête nationale de 2 Septembre, on ambitionne qu'au cours des derniers mois de l'année, la ville attirera un grand nombre de visiteurs étrangers, atteignant l'objectif de 3,5 millions de visiteurs en 2022", a déclaré un représentant du Service municipal du tourisme.



Pour le marché national, le tourisme de la ville continuera d'investir et de renouveler ses produits, avec un propre produit touristique pour chaque arrondissement de Hô Chi Minh-Ville. Jusqu'à maintenant, la ville a mis en place 30 produits touristiques attirant l'attention des touristes. Et près de 30 autres sont en cours d'étude dans de différents arrondissements et districts. Parmi lesquels, certains produits sont lancés à l’occasion de cette la Fête nationale telsque des circuits "patrimoines centenaires de Saigon", "Sur la trace des forces fantoches de Saigon", "Cu Chi - Le sol d'acier et la citadelle en cuivre", etc.



Nguyên Thi Anh Hoa, directrice du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que la ville s’est fixée l'objectif d'accueillir 3,5 millions d'étrangers en 2022. Actuellement, son agence a élaboré un plan pour rétablir les activités touristiques de Hô Chi Minh-Ville dans les conditions de la nouvelle normalité à travers la mise en œuvre du programme d'attraction touristique "Bienvenue à Hô Chi Minh-Ville" (Welcome to Ho Chi Minh City).



En particulier, la ville propose de nombreux nouveaux programmes attrayants à des prix raisonnables avec la participation d'entreprises de voyage, des tours interrégionaux,… Cela contribuera à augmenter les choix pour les touristes.



Selon les statistiques, au cours des huit premiers mois de 2022, Hô Chi Minh-Ville a également reçu 16,77 millions de touristes domestiques, soit 83,9% du plan annuel. Et la recette totale de ce secteur durant cette période est estimée à 74.500 milliards de dôngs, soit 93% du plan annuel.-CVN/VNA