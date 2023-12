Des sauveteurs évacuent l'une des victimes des pentes du mont Marapi, dans l'ouest de Sumatra, le 4 décembre (Photo : AFP)

Hanoï, 6 décembre (VNA) - Le bilan des victimes d'une éruption volcanique en Indonésie est passé à 22 après la découverte de neuf corps supplémentaires, a déclaré le 5 décembre un responsable de l'agence locale de recherche et de sauvetage.Selon Abdul Malik, chef de l'agence de recherche et de sauvetage de Padang, neuf des dix victimes disparues ont été retrouvées mortes le même jour après-midi.Le 3 décembre, le mont Marapi, sur l'île de Sumatra, a craché dans le ciel une tour de cendres de 3.000 m - plus haute que le volcan lui-même.Certains des 75 randonneurs présents sur la montagne lors de l'éruption ont été retrouvés vivants et transportés vers le bas, souffrant de multiples brûlures et fractures.L'opération de recherche et de sauvetage a été confrontée à des difficultés en raison de la poursuite de l'activité volcanique et du mauvais temps. Selon le poste de surveillance du Marapi, il a observé cinq éruptions entre minuit et 8h00 le 5 décembre.Le volcan de 2.891 mètres de haut, qui se trouve actuellement au deuxième niveau d'alerte sur l'échelle d'alerte indonésienne en quatre étapes, est l'un des volcans les plus actifs de l'île de Sumatra.L'Indonésie est située sur la ceinture de feu du Pacifique, où la rencontre des plaques continentales provoque une forte activité volcanique et sismique. Actuellement ce pays compte près de 130 volcans actifs.- VNA