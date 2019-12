Hanoi, 18 décembre (VNA) - 2019 aura été une bonne année pour l’économie nationale. Malgré les soubresauts de l’économie mondiale, les principaux indicateurs économiques sont restés positifs et laissent augurer une croissance élevée en 2020.

Photo d'illustration

En 2019, pour la deuxième année consécutive, le Vietnam a réalisé, voire dépassé, tous les objectifs fixés par l’Assemblée nationale. Le pays a enregistré une croissance de 6,8% et a réussi à maintenir une inflation à moins de 3%. Vu Hông Thanh, président de la Commission économique de l’organe législatif, précise:“La restructuration de l’économie a été bénéfique, la productivité nationale s’est améliorée et tous les secteurs ont réalisé de bonnes performances. L’industrie est en hausse grâce notamment au développement du secteur manufacturier. L’agriculture a été portée par une sylviculture et une aquaculture dynamiques. Le gouvernement a pris de nombreuses mesures pour stabiliser le secteur de l’élevage frappé de plein fouet par des épizooties. La contribution du secteur tertiaire au PIB a nettement progressé. Le Vietnam reste une destination attrayante pour les touristes étrangers. Les exportations continuent d’augmenter. C’est la 4e année consécutive que le pays a enregistré un excédent commercial”.Grâce à une politique monétaire flexible, le marché des changes est resté stable et la réserve nationale en devises étrangères a augmenté. L’indice de crédibilité nationale est en hausse. Les investissements mobilisés en 2019 représentent 33,8% du PIB. Le secteur privé a joué un rôle plus important dans l’économie nationale et a contribué au PIB à hauteur de 45%.Les bons chiffres de l’année 2019 sont le résultat d’une gouvernance efficace et créative. De nombreuses politiques stimulantes ont été adoptées pour améliorer l’environnement des affaires et favoriser l’innovation et l’entrepreneuriat, comme l’a rappelé le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc :“La réforme institutionnelle et administrative entreprise par le gouvernement a eu un effet stimulant sur tous les secteurs de l’économie. Les localités ont fait preuve d’un plus grand dynamisme en organisant des forums de promotion d’investissement, commerciale et touristique. Elles ont pris les bonnes mesures pour exploiter au mieux leurs atouts et ont mis en place de nouveaux modèles économiques efficaces».En septembre dernier, U.S. News & World Report a publié un classement des meilleurs pays où investir en 2019. Le Vietnam y figure au 8e rang (contre 23e en 2018) devant la Malaisie, l’Indonésie et Singapour. Le pays se place au 67e rang des 141 pays sondés du dernier classement de l'indice mondial de la compétitivité du Forum économique mondial, soit une progression de dix places par rapport à 2018.Les bons indicateurs enregistrés en 2019 devraient permettre au pays de réaliser une croissance plus élevée en 2020. Pour atteindre cet objectif, le chef gouvernement a déclaré :“Il faut perfectionner l’économie de marché à orientation socialiste et mobiliser toutes les ressources nécessaires au développement du pays. Il est essentiel de rendre l’environnement réglementaire plus favorable aux affaires et d’améliorer encore la compétitivité nationale pour figurer dans le top des économies aséaniennes les plus attrayantes. Nous devons maintenir la stabilité macroéconomique, promouvoir le développement durable, poursuivre une politique monétaire et financière flexible mais prudente. La réforme de l’économie doit être accélérée et l’économie numérique doit se développer plus vigoureusement”.Le Vietnam s’est fixé pour objectif d’atteindre une croissance du PIB de 6,8% et des exportations de 7% en 2020. -VOV/VNA