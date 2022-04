La tempête tropicale Megi balaye les Philippines. Photo : AFP/VNA

Hanoï (VNA) - Le gouvernement philippin a annoncé que le nombre de victimes des glissements de terrain et des inondations causés par la tempête Megi dans le pays était passé à 167, et 110 personnes sont toujours portées disparues.

La tempête tropicale Megi a apporté de fortes pluies dans de nombreuses régions du Centre et du Sud des Philippines avant et après avoir touché terre le 10 avril. Des pluies torrentielles ont inondé de nombreuses zones et provoqué de graves glissements de terrain dans plusieurs villages des villes de Baybay et d'Auyog dans la province de Leyte.

Le 15 avril, le président philippin Rodrigo Duterte s'est rendu dans la province de Leyte et a livré des biens de première nécessité à la population. En outre, le dirigeant philippin a effectué un vol au-dessus des villages ensevelis après des glissements de terrain.

Situées dans la ceinture de feu et les cyclones du Pacifique, les Philippines sont l'un des pays les plus exposés aux catastrophes au monde. Le pays subit en moyenne 20 tempêtes chaque année. Megi est la première à balayer ce pays cette année. -VNA