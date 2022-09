Le bénéfice avant impôts sur 9 mois de PV GAS en hausse de près de 62 % sur la même période. Photo: PV GAS



Hanoi (VNA) - PetroVietnam Gas Corporation JSC (PV Gas) a réalisé un chiffre d’affaires total de 76.500 milliards de dôngs en neuf mois (plus de 3 milliards de dollars), en hausse de 30% sur la même période.

Son bénéfice avant impôt a augmenté de 6,8% en glissement annuel pour s’établir à 14.000 milliards de dôngs.

Entre janvier et septembre, PV Gas a fourni plus de 5,7 milliards de mètres cubes de gaz, en hausse de 4% par rapport à la même période l’année passée.



PV Gas prévoit que son chiffre d’affaires total en 2022 atteindra à 100.000 milliards de dôngs et le bénéfice avant impôt serait de 15.500 milliards de dôngs, soit une hausse respective de 26,6% et de 28,4%.

PV GAS est l’une des neuf meilleures sociétés sur la liste des 50 premières sociétés cotées en 2022 par Forbes Vietnam.

Il s'agit de la dixième année consécutive que la compagnie figure sur cette liste qui regroupe les sociétés les plus performantes cotées à la Bourse de Hanoï et à celle de Hô Chi Minh-Ville.

Le PV GAS est un pionnier de l'industrie du gaz, fournissant annuellement des matières premières pour produire environ 30% du volume d'électricité national, promouvant la stratégie de développement de sources d'énergie propre pour le pays et contribuant au développement durable du secteur de l'énergie et de l'économie nationale, en général. -VNA