Hanoï (VNA) - L’occasion de partager la culture française à travers une expérience culinaire exceptionnelle et la dégustation du célèbre et très attendu Beaujolais Nouveau 2019.La fête du Beaujolais Nouveau 2019 s’est tenue jeudi soir le 21 novembre dans le jardin de l’ambassade de France à Hanoi, réunissant plus de 400 invités.Le Beaujolais Nouveau est synonyme de festivités et de rassemblements, célébrée tous les ans le troisième jeudi de novembre. Cette tradition française marque la fin de la récolte annuelle et la sortie du premier vin de l’année, le célèbre vin rouge «Beaujolais». Cette sortie est fêtée en France dans une ambiance de festival avec feux d'artifice, musique et diverses animations.A cette occasion, la Chambre de Commerce et d'Industrie Française au Vietnam (CCI France - Vietnam) a apporté à nouveau cette tradition à Hanoi, avec pour but de promouvoir et de partager le mode de vie et la culture française; et de renforcer le partenariat entre la communauté d'affaires française et les communautés d’affaires locales et étrangères au Vietnam.Les participants ont fait l’expérience des festivités du Beaujolais Nouveau dès leur entrée dans le jardin de l’Ambassade. Le Beaujolais Nouveau 2019, directement importé de France, est servi en exclusivité par les fournisseurs de vin, WineCellar et Malthop, et plusieurs chefs français venant de 5 restaurants renommés à Hanoi ont offert aux invités l'occasion de découvrir les spécialités culinaires françaises.Les stands de nourriture et de boisson sont disposés sur les côtés du jardin pour laisser place à des tables de pique-nique au centre ainsi qu’à diverses animations, dont de la musique en live et une piste de danse pour danser toute la soirée. Les invités ont notamment l’occasion de tenter leur chance de gagner plusieurs de prix lors de la tombola organisée par la CCIFV. -CPV/VNA