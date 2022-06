Cérémonie inaugurale de l’exposition "Bâtiment de la Diète hongroise", le 31 mai. Photo: CVN



Hanoï (VNA) - La Bibliothèque nationale du Vietnam, au 31, rue Tràng Thi, à Hanoï, a présenté, à travers une exposition qui s’est ouverte le 31 mai, la beauté artistique et architecturale de la Diète hongroise. La manifestation a été organisée conjointement par l’ambassade de Hongrie au Vietnam et cette bibliothèque.



L'exposition présente aux visiteurs l'histoire et la fonction du bâtiment de l'Assemblée nationale hongroise. Cet ouvrage, appelé également la "Maison de la nation", constitue un monument remarquable de la Hongrie et une destination touristique populaire de Budapest.



"Malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer et d'organiser des événements en présentiel au cours des deux dernières années en raison de la pandémie de COVID-19. Je voudrais exprimer ma joie et mon bonheur de pouvoir inaugurer une telle exposition non virtuelle", a souligné l’ambassadeur de Hongrie au Vietnam, Csaba Ory. Et d’ajouter que : "Grâce à la bonne gestion vietnamienne de la situation sanitaire, nous pouvons enfin organiser des évènements. Il s’agit d’une première exposition hongroise organisée en 2022 après plus de deux ans d’hibernation forcée. Les restrictions de COVID-19 sont levées et la Hongrie a à cœur de présenter son patrimoine, sa littérature, ses beaux-arts, sa musique, sa danse et son cinéma au public vietnamien".



C’est une bonne occasion donnée aux visiteurs pour mieux comprendre le style architectural et la décoration intérieure de cet édifice qui a été reconnu au patrimoine culturel mondial par l’Organisation des Nations unies pour la culture, la science et l’éducation (UNESCO). L’ouvrage est devenu un symbole culturel et historique de la Hongrie.



Le bâtiment est visible au centre de la fresque murale en céramique, exposée dans la rue Nghi Tàm, à Hanoï.



Renforcer l’échange culturel



Afin de continuer à mettre en œuvre des programmes coopératifs et à promouvoir les échanges culturels entre le Vietnam et la Hongrie, la Bibliothèque nationale du Vietnam est aujourd'hui honorée d'être le lieu d'organisation de cette exposition-photo "Bâtiment de la Diète hongroise" - la fierté du peuple et pays de la Hongrie.



"C’est un des plus grands bâtiments parlementaires du monde, et qui est construit quasi-exclusivement avec de matériaux provenant de Hongrie, il représente donc totalement les caractéristiques naturelles et historiques hongroises", a informé Kiêu Thuy Nga, directrice de la Bibliothèque nationale du Vietnam.



Depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1950, la Hongrie a accordé au Vietnam un soutien précieux dans la lutte pour l'indépendance, la défense et l’édification nationale. Au cours des 70 dernières années, la coopération multiforme entre les deux pays s’est fortement développée.



Les visites du Premier ministre hongrois Viktor Orban au Vietnam en septembre 2017 et du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, en Hongrie en septembre 2018 en sont de bons exemples.



Outre une coopération profonde, efficace et globale dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la défense, de l'éducation, de la formation, de la science et de la technologie, de l'environnement, de la santé... les deux parties ont également déployé de grands efforts pour promouvoir une coopération active dans la culture, partager des expériences en matière de préservation et de promotion de l'identité culturelle et des traditions nationales dans le processus de développement.



Dans le cadre de l’exposition, un mini-concert du groupe Schubert in a Mug comprenant des membres de l’Association Hongrie Alumni Vietnam a été organisé.



Clôture de l’exposition : le 6 juin.-CVN/VNA