La cérémonie de départ. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 5 décembre, le bateau de la jeunesse d’Asie du Sud-Est et du Japon 2018 (en anglais: Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Programme - SSEAYP) a quitté le port de Cat Lai à Hô Chi Minh-Ville, avant de poursuivre son voyage au Japon jusqu'au 12 décembre.

'L'événement s'inscrit dans le cadre de la 45e édition du programme "Bateau de la jeunesse d’Asie du Sud-Est et du Japon" qui effectue une tournée de 52 jours, du 24 octobre au 12 décembre, dans quatre pays d’Asie du Sud-Est à savoir Brunei, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam, et au Japon afin de renforcer l’amitié entre les jeunes.

Le bateau transportait 326 jeunes délégués, dont 29 Vietnamiens.

Lors de la cérémonie de départ, le secrétaire adjoint de la section municipale de l'Union de la jeunesse communiste de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Viet Que Son, a déclaré que le voyage avait laissé une bonne impression sur la culture et le mode de vie des jeunes du Japon et des pays de l'Asie du Sud-Est, y compris le Vietnam, contribuant à améliorer leur compréhension mutuelle.

Preposi Le Marc Balcita, un délégué venu des Philippines, a exprimé ses remerciements sincères pour l'accueil chaleureux de la population et des jeunes de Ho Chi Minh-Ville. Sa délégation avait la possibilité de séjourner dans des familles vietnamiennes, de visiter le tunnel de Cu Chi et le Musée des vestiges de la guerre au cours de son séjour de cinq jours dans la ville.

Durant cinq jours du 2 au 5 décembre à Ho Chi Minh-Ville, les participants ont assisté à des activités d'échange culturel, ont rencontré des jeunes, des élèves et des étudiants de la ville, et ont séjourné dans des maisons familiales pour faire l'expérience de la vie des habitants.

Lancé depuis 1974, le SSEAYP est un programme de coopération entre les gouvernements de 10 pays de l'ASEAN et du Japon visant à renforcer les échanges et l'amitié entre les jeunes des deux parties. Le Vietnam a rejoint le programme en 1995. - VNA