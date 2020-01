Hanoi (VNA) – Avec plus de 350.000 membres, la communauté vietnamienne en Australie joue un rôle crucial dans la promotion de la gastronomie nationale. Lumière sur le bánh mì, ce sandwich vietnamien qui est de plus en plus populaire au pays des kangourous.

L’épouse de Nguyên Quôc Tê prépare un "bánh mì" pour un client. Photo : CVN

Comme le pho (soupe de nouilles de riz à la viande de bœuf ou de poulet), le bánh mì est depuis longtemps très connu dans le monde comme étant l’un des plats typiques du Vietnam à goûter au moins une fois dans sa vie. En Australie, ce plat a été introduit dans les années 1980 par la première génération de Vietnamiens à s’y être installée. Au fil du temps, le bánh mì a gagné en popularité et est devenu aujourd’hui un petit-déjeuner classique pour les Australiens. La ville de Melbourne (État de Victoria) est la capitale du bánh mì avec le plus grand nombre de restaurants proposant cette spécialité.



Il existe des milliers d’articles publiés sur le sujet dans les blogs gastronomiques, journaux, magazines et autres médias en Australie. "Le bánh mì est un plat populaire de la cuisine de rue, mais il est devenu aujourd’hui un ambassadeur culturel. De nos jours, quand on parle du banh mi , on pense immédiatement au Vietnam", a affirmé Luong Thanh Nghi, vice-président du Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger.



Ce met vietnamien est répandu non seulement dans les grandes villes, mais aussi dans des régions plus reculées comme l’État d’Australie-Occidentale. Quand il était ambassadeur du Vietnam en Australie (pour la période 2014-2017), Luong Thanh Nghi avait visité la ville minière d’Australie-Occidentale, Newman et découvert la boutique Marrickville Pork Roll vendant des pains à la vietnamienne. "Le petit magasin était bondé à l’heure du déjeuner. Son propriétaire vietnamien m’a dit que le banh mi était toujours le premier choix ici. J’étais très ému et fier que la cuisine de notre pays puisse être présente dans une région si éloignée", a partagé M. Nghi. Comme le pho (soupe de nouilles de riz à la viande de bœuf ou de poulet), le bánh mì est depuis longtemps très connu dans le monde comme étant l’un des plats typiques du Vietnam à goûter au moins une fois dans sa vie. En Australie, ce plat a été introduit dans les années 1980 par la première génération de Vietnamiens à s’y être installée. Au fil du temps, le bánh mì a gagné en popularité et est devenu aujourd’hui un petit-déjeuner classique pour les Australiens. La ville de Melbourne (État de Victoria) est la capitale du bánh mì avec le plus grand nombre de restaurants proposant cette spécialité.Il existe des milliers d’articles publiés sur le sujet dans les blogs gastronomiques, journaux, magazines et autres médias en Australie. "Le bánh mì est un plat populaire de la cuisine de rue, mais il est devenu aujourd’hui un ambassadeur culturel. De nos jours, quand on parle du banh mi , on pense immédiatement au Vietnam", a affirmé Luong Thanh Nghi, vice-président du Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger.Ce met vietnamien est répandu non seulement dans les grandes villes, mais aussi dans des régions plus reculées comme l’État d’Australie-Occidentale. Quand il était ambassadeur du Vietnam en Australie (pour la période 2014-2017), Luong Thanh Nghi avait visité la ville minière d’Australie-Occidentale, Newman et découvert la boutique Marrickville Pork Roll vendant des pains à la vietnamienne. "Le petit magasin était bondé à l’heure du déjeuner. Son propriétaire vietnamien m’a dit que le banh mi était toujours le premier choix ici. J’étais très ému et fier que la cuisine de notre pays puisse être présente dans une région si éloignée", a partagé M. Nghi.