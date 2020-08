Hanoi (VNA) – Le ministère de l’Education et de la Formation a prévu d’organiser le baccalauréat 2020 en deux tranches pour assurer la tenue en toute sécurité de l’examen de fin d’études secondaires dans le contexte de l’évolution complexe de l’épidémie du nouveau coronavirus.

Photo d’illustration : ministère de la Santé

Selon un document envoyé aux présidents des comités populaires des provinces et villes sous l’autorité centrale, les localités appliquant la directive nº16/CT-TTg du Premier ministre, en date du 31 mars 2020, sur la mise en œuvre des mesures urgentes de prévention et de lutte contre le Covid-19, reporteront le baccalauréat à un moment opportun.Les localités restantes organiseront le baccalauréat selon le calendrier prévu du 8 au 10 août prochain, en mettant en œuvre sérieusement les mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus.Le baccalauréat sera reporté pour les candidats dans les catégories de F1 (ceux ayant été directement en contact avec une personne testée positive) et F2 (les personnes ayant été en contact direct avec un F1) en raison des mesures de distanciation sociale.Le ministère donnera également instruction aux établissements universitaires de publier les critères et les modes de sélection appropriés à l’intention des candidats participant au baccalauréat après le 10 août, s’ils souhaitent utiliser leurs résultats d’examen pour sélection à l’entrée des universités. – VNA