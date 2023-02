Des délégués à la cérémonie. Photo: nhandan.vn



Moscou (VNA) – Une cérémonie marquant le 93e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février) a été organisée solennellement vendredi à Moscou, en Russie.

Lors de la cérémonie, l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, a souligné l’importance de la fondation du PCV le 3 février 1930. Selon lui, après plus de 35 ans de Doi moi (Renouveau), le Vietnam est devenu un pays en développement à revenu intermédiaire et un membre actif de la communauté internationale. Le prestige et la position du pays ne cessent d’être rehaussés sur la scène internationale.

L’ambassadeur a insisté sur la direction juste du PCV qui mérite d’être le dirigeant du Vietnam.

A cette occasion, le diplomate a appelé tous les membres du Parti et le personnel de l’ambassade du Vietnam en Russie à promouvoir l’esprit de solidarité, à surmonter toutes les difficultés et tous les défis, à contribuer à l’édification du Parti, et à la consolidation de l’amitié entre le Vietnam et la Russie. -VNA