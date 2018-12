Le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen visite des stands du Festival de la mer 2018. Photo: VNA



Phnom Penh, 16 décembre (VNA) – Le 7e Festival de la mer du Cambodge s’est ouvert samedi 15 décembre dans la province de Koh Kong pour promouvoir le tourisme maritime de ce pays.



La cérémonie d’ouverture a été animée par les défilés et programmes artistiques des troupes artistiques venues de Thaïlande, du Vietnam, d’Inde et d’Indonésie.



«Il s’agit d’un évènement annuel visant à promouvoir les potentialités touristiques des régions côtières cambodgiennes et à sensibiliser à la protection des ressources maritimes», a déclaré le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen.



Selon lui, avec des plages magnifiques et de nombreux patrimoines culturels, le Cambodge devient une destination attrayante pour les visiteurs étrangers.



En 2017, son secteur du tourisme a accueilli 5,6 millions de touristes étrangers et réalisé un chiffre d’affaires de 3,6 milliards de dollars, représentant 13% du PIB national.



Durant trois jours du 7e Festival de la mer, les visiteurs profiteront des concerts de musique, foires commerciales et de gastronomie, un spectacle de feux d'artifice et des évènements sportifs. –VNA