L'ambassadrice de Roumanie au Vietnam, Cristina Romila, offre un bouquet de fleurs au nouveau comité exécutif de l'Association d'amitié Vietnam - Roumanie pour le mandat 2021-2026. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – L’Association d’amitié Vietnam-Roumanie a organisé le 28 novembre à Hanoï son 7è congrès (mandat 2021-2026), et une cérémonie en l’honneur du 30e anniversaire de sa fondation et du 103e anniversaire de la Fête nationale de la Roumanie (1/12/1918).

Le congrès a élu un nouveau comité exécutif composé de 58 membres, dont le vice-président permanent de l’Association des journalistes du Vietnam, Ho Quang Loi, a été élu président.

Dans son rapport, au cours du dernier mandat, l’Association d’amitié Vietnam-Roumanie a bien mis en œuvre ses fonctions et ses tâches, étant une passerelle qui contribuait à renforcer les relations économiques et culturelles ainsi que les relations d’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Roumanie.

Se félicitant des efforts et des résultats obtenus par l’association au cours du dernier mandat, le vice-président et secrétaire général de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam Phan Anh Son a appelé l’association à continuer de renforcer les relations avec ses partenariats, à rechercher et à étendre ses relations avec de nouveaux partenaires roumains.

À cette occasion, l'Union des organisations d'amitié du Vietnam a remis le satisfecit aux collectivités et aux particuliers pour leurs contributions accordées à l’Association d’amitié Vietnam-Roumanie au cours du dernier mandat. -VNA