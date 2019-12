Cérémonie de célébration du 75e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam le 16 décembre à Paris. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Les ambassades et bureaux des Attachés de Défense du Vietnam en France, en Russie et au Cambodge ont organisé le 16 décembre des cérémonies pour marquer le 75e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944) et le 30e anniversaire de la Journée de la défense nationale (22 décembre 1989), et pour présenter l’édition 2019 du Livre blanc sur la défense nationale.

En France, l’ambassadeur du Vietnam, Nguyen Thiep, s’est déclaré satisfait des résultats du premier Dialogue franco-vietnamien sur les questions stratégiques et la coopération de défense en juillet dernier, des visites de haut rang ainsi que de la coopération entre les deux armées dans la médecine militaire, l’industrie de défense, la formation d’officiers et la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU…

Lors de la cérémonie à Moscou, l’ambassadeur Ngo Duc Manh a affirmé que la Russie était un partenaire prioritaire et de premier rang du Vietnam et que la défense était un pilier des relations de coopération stratégique et intégrale entre les deux pays.

Le consulat général du Vietnam à Iekaterinbourg a également organisé un meeting en l’honneur du 75e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam et du 30e anniversaire de la Journée de la défense nationale.

La cérémonie organisée à Phnom Penh a été honorée de la présence du vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Défense, Tea Banh, de la vice-Première ministre Men Sam An et d’autres officiers supérieurs de l’Armée royale du Cambodge.

Le colonel Nguyen Thanh Chinh, chef du bureau de l'Attaché de Défense du Vietnam au Cambodge, a passé en revue l'histoire de la fondation et du développement de l'Armée populaire du Vietnam. Le Vietnam a établi des relations de défense avec plus de 80 pays et organisations internationales et créé 33 bureaux d'attachés de défense dans 32 pays ainsi qu'auprès de l'ONU.

Il a informé des préparatifs du Vietnam pour sa présidence de l’ASEAN en 2020 et son mandat au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unis entre 2020 et 2021.

Le même jour, une délégation composée de cadres de l’ambassade du Vietnam et de représentants de la communauté vietnamienne au Cambodge, est allée rendre hommage aux Héros morts pour la Patrie au Monument de l'amitié Vietnam-Cambodge à Phnom Penh. -VNA