Le colonel Nguyen Tuan Minh, attaché militaire vietnamien en Allemagne, lors de la cérémonie de célébration du 75e anniversaire de la fondation l'Armée populaire du Vietnam, le 10 décembre à Berlin. Photo: VNA



Kuala Lumpur (VNA) – Les ambassades du Vietnam en Malaisie et en Allemagne ont solennellement organisée le 10 décembre des cérémonies de célébration du 75e anniversaire de la fondation l'Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944) et du 30e anniversaire de la Journée de la défense nationale (22 décembre 1989).

Le sous-colonel Nguyen Nhu Duc, attaché militaire vietnamien en Malaisie, a passé en revue l'histoire de la fondation et du développement épineux mais héroïque et glorieux de l'Armée populaire du Vietnam.

Il a informé des préparatifs du Vietnam pour sa présidence de l’ASEAN en 2020 et son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unis entre 2020 et 2021.

De son côté, le colonel Nguyen Tuan Minh, attaché militaire vietnamien en Allemagne, a rappelé les résultats remarquables de la coopération bilatérale dans la défense, notamment l’ouverture en 2019 du bureau du Service de l'attaché de défense de l'Allemagne à Hanoï.

Le Livre Blanc sur la défense nationale du Vietnam 2019 a été présenté lors des cérémonies.

Le vice-amiral Joachim Georg Rühle, chef d'état-major adjoint de la Bundeswehr (armée allemande), a exprimé son impression devant le contenu et l’esprit du Livre Blanc sur la défense nationale du Vietnam 2019.

Il s’est déclaré convaincu que les relations Vietnam-Allemagne dans la défense continueront de se développer. -VNA