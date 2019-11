Un numéro artistique lors de la célébration du 66e anniversaire de la Fête nationale du Cambodge. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Une cérémonie marquant le 66e anniversaire de la Fête nationale du Cambodge a été organisée le 9 novembre à Ho Chi Minh-Ville par l’Union des organisations d’amitié et l’Association d’amitié Vietnam-Cambodge de la ville.

Prenant la parole, le président de l’Association d’amitié Vietnam-Cambodge de Ho Chi Minh-Ville Truong Minh Nhut a souligné les relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de bonne coopération et de soutien mutuel dans l’œuvre de libération nationale.

Les dirigeants et les peuples des deux pays s’efforcent de consolider et de renforcer la solidarité, l’amitié, la coopération pour le développement socioéconomique de chaque pays et approfondir leurs liens bilatéraux, a-t-il ajouté.

L’Association d’amitié Vietnam-Cambodge, pour sa part, a réalisé de nombreuses activités d’échange, des programmes de sécurité sociale et d’assistance aux démunis…, a-t-il annoncé.

La mégapole du Sud s’engage à s’efforcer de mettre en œuvre avec succès les orientations et contenus des relations de "bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale et durable" entre le Vietnam et le Cambodge.

Le consul général du Cambodge à Ho Chi Minh-Ville, Sok Dareth a remercié l’union d'avoir organisé la célébration de la Fête nationale du Cambodge, ce témoignant de la solidarité des dirigeants et du peuple vietnamien accordée au Cambodge.

Il a aussi passé en revue le processus de libération nationale, tout en soulignant le sacrifice des deux nations ainsi que leur solidarité, leur amitié traditionnelle. A cette occasion, au nom du gouvernement royal, Sok Dareth a formulé les remerciements au Parti, au gouvernement, à l’armée et au peuple vietnamiens pour leurs sacrifices visant à sortir des Cambodgiens du génocide, contribuant à développer le Cambodge d'aujourd’hui. -VNA