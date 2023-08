Des participants lors de la cérémonie de célébration. Photo : VNA

Hanoï, 10 août (VNA) - L'ambassade du Vietnam et d'autres pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) à Budapest a organisé le 9 août une cérémonie pour marquer le 56e anniversaire de la fondation de l'ASEAN (8 août 1967-2023).Étaient présents à la cérémonie le vice-président de l'Assemblée nationale hongroise Istvan Jakab, d'autres responsables hongrois, des ambassadeurs, des chargés d'affaires, des représentants des ambassades des pays de l'ASEAN à Budapest, des entreprises, des communautés, des étudiants des pays de l'ASEAN et la presse locale.S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur de Thaïlande en Hongrie, Nipon Petchpornprapas, a prononcé un discours de bienvenue, montrant sa fierté envers l'ASEAN de plus en plus forte qui s'engage pour la paix, la sécurité et la prospérité.Il a souligné que l'Union européenne (UE) et la Hongrie sont des partenaires stratégiques de l'ASEAN, et que les accords de partenariat et de coopération entre l'UE et les pays de l'ASEAN marquent des jalons dans les relations entre les deux organisations régionales.Abdurrachman Hudiono Dimas Wahab, ambassadeur d'Indonésie qui préside l'ASEAN cette année, a déclaré que les nouveaux accords de coopération de l'ASEAN, en particulier ceux sur le développement de l'écosystème des véhicules électriques et la connexion de paiement, montrent que l'ASEAN est déterminée à rester l'une des régions à la croissance la plus rapide du monde et une destination d'investissement attrayante malgré un environnement macroéconomique difficile.Pour sa part, le vice-président de l'Assemblée nationale hongroise, Istvan Jakab, a félicité l'ASEAN pour ses grandes réalisations au cours des six dernières décennies. Il a déclaré qu'il est convaincu que l'ASEAN continuera à renforcer l'intégration régionale réussie, sa centralité dans la région, et à développer des relations avec l'UE sur la base de l'égalité, du partage des avantages et du respect mutuel, ainsi qu'à élargir les relations avec la Hongrie dans des domaines tels que la coopération parlementaire, les infrastructures développement, énergies renouvelables, gestion des ressources en eau, commerce, investissement, APD et éducation.- VNA