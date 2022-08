Prague (VNA) – Le Comité de l’ASEAN en République tchèque a solennellement organisé le 9 août à Prague une cérémonie célébrant le 55e anniversaire de la fondation de l’ASEAN en présence des vice-ministres tchèques des Affaires étrangères, Martin Dvorak et Martin Tlapa, du vice-ministre tchèque de l’Industrie et du Commerce Petr Tresnak et des centains diplomates des pays aséaniens et étrangers en ce pays.



Lors de la cérémonie, les participants ont passé en revue le processus de création et de développement de l’ASEAN, ainsi que des activités du Comité du bloc en République tchèque ces derniers temps.



Le Comité de l'ASEAN en République tchèque souhaite renforcer la solidarité, l'amitié et la coopération entre l'Association et l'Union européenne (UE), notamment dans le mandat de présidence actuelle de la République tchèque.



Le vice-ministre tchèque des Affaires étrangères Martin Dvorak a apprécié l'ASEAN comme l'une des régions économiques les plus dynamiques du monde et souligné que la République tchèque entretient des relations de coopération économique avec la plupart des États membres de l'ASEAN.



Selon le vice-ministre Martin Dvorak, l'ASEAN occupe une position géopolitique importante dans la région et l'ASEAN est également le centre d'intérêt prioritaire de la République tchèque pour la région indo-pacifique pendant le mandat de présidence de l'UE. - VNA

