Hanoi, 9 août (VNA) - Le Comité de l'ASEAN à Rome (ACR) a organisé mercredi, 8 août, une cérémonie marquant le 52e anniversaire de la fondation de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) (8 août).

Cérémonie de lever du drapeau de l’ASEAN en l’honneur du 52e anniversaire de la fondation du bloc en Ukraine. Photo : VNA

Lors de cette cérémonie, l'ambassadeur des Philippines en Italie Domingo P.Nilasco, président tournant de l'ACR, a passé en revue le processus de développement de l'ASEAN depuis plus d'un demi-siècle, laquelle est devenue aujourd'hui un bloc puissante et une des organisations les plus réussies dans le monde.

Il a affirmé qu’avec une population de plus de 642 millions de personnes, un PIB total de près de 3.000 milliards de dollars et un taux de croissance prévue de 4,9% cette année, l'ASEAN était un marché plein de potentiels et la 3e grande économie en Asie et la 7e dans le monde.

Le diplomate philippin a affirmé que la Journée de l’ASEAN cette année était une occasion pour honorer la diversité de la culture de l’ASEAN, renforcer la compréhension sur la culture de chaque pays.

Le même jour, les ambassades des pays de l’ASEAN en Argentine (Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Philippines et Malaisie) en collaboration avec le ministre argentin des Affaires étrangères ont célébré le 52e anniversaire de la fondation de l’ASEAN avec la participation des représentants des ministères, secteurs, organisations sociopolitiques,…

L’ambassadeur des Philippines Linglingay F. Lancanlale, président tournant du Comité de l'ASEAN en Argentine (ACBA), a affirmé que l’ASEAN avait établi des mécanismes de coopération efficace pour résoudre des questions régionales et internationales, contribuant considérablement à maintenir la paix et la stabilité dans la région.

Sur les relations ASEAN-Argentine, il a souligné les résultats notables malgré la distance géographique.

Pour sa part, le vice-ministre argentin des Affaires étrangères Gustavo Zlauvinen a félicité des succès de l’ASEAN au cours de plus de 50 dernières années, affirmant que le gouvernement argentin s’engage à renforcer les relations dans des domaines avec l’ASEAN.

Le Comité de l’ASEAN au Chili et l’Afrique ont également tenu des cérémonies célébrant le 52e anniversaire de la fondation de l’ASEAN.

A cette occasion, l’ambassade du Vietnam en Ukraine a organisé une cérémonie de lever du drapeau de l’ASEAN en l’honneur du 52e anniversaire de la fondation du bloc régional et une exposition de photos sur les réalisations communes de l’ASEAN et du Vietnam qui assumera la présidence de l’ASEAN, marquera la fin de la moitié du processus de mise en œuvre de la Vision 2025 de la Communauté. - VNA