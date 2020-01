Dak Lak (VNA) - L’Association d’amitié Vietnam-Cambodge de la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre) a tenu le 9 janvier dans cette localité une rencontre pour célébrer le 41e anniversaire de la victoire de la défense de la frontière Sud-Ouest et du renversement du régime génocidaire de Pol Pot au Cambodge (7 janvier 1979).



Les participants ont partagé des histoires durant la défense de la frontière Sud-Ouest, et reconnu des contributions importantes des experts et volontaires vietnamiens à l’œuvre révolutionnaire du Cambodge.



Le vice-président permanent de l’Association d’amitié Vietnam-Cambodge de la province de Dak Lak, Nguyen Mai Soa, a rappelé les significations historiques de la victoire du 7 janvier 1979, ainsi que les soutiens de la province de Dak Lak à son homologue cambodgien de Mondulkiri pendant la guerre.



30 ans après sa fondation, l’Association d’amitié Vietnam-Cambodge de la province de Dak Lak compte à ce jour près de 1.900 membres. L’association a bien réalisé des missions politiques et participé activement aux activités du renforcement des relations d’amitié et de bon voisinage avec la province de Mondulkiri.



Répondant à l’appel du Front uni national pour le salut du Kampuchéa, le 6 janvier 1979, les soldats volontaires vietnamiens, en coopération avec les forces armées dudit front, ont commencé les attaques contre le régime meurtrier de Pol Pot à Phnom Penh. Le 7 janvier 1979, Phnom Penh était libérée, marquant la fin de ce régime génocidaire. Le 7 janvier 1979 est entré dans l’histoire du Cambodge comme une étape salutaire.



Grâce à leur esprit de solidarité, leurs efforts incessants et aussi au sacrifice de leur vie, les soldats volontaires vietnamiens, de concert avec le peuple et les forces armées du Cambodge, ont renversé le régime de Pol Pot pour regagner la souveraineté et l’intégrité territoriale du Vietnam, et aider les Cambodgiens à sortir du génocide et à retrouver la paix. -VNA