L'église rose de Tan Dinh.



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 3e arrondissement de Ho Chi Minh-Ville se classe au 18e rang des 50 plus belles zones résidentielles du monde que les touristes devraient visiter, selon un sondage mené auprès de 27.000 personnes par le magazine Time Out.

Le 3e arrondissement de la mégapole du Sud est très apprécié pour sa cuisine de rue et son développement rapide et moderne. Selon Time Out, les visiteurs y découvriront les anciennes églises, pagodes et restaurants les plus célèbres de la ville.



Concernant la cuisine, Time Out a appelé la rue Nguyen Thuong Hien "la ville des coquillages". Cette rue est réputée pour ses plats de coquillages et mollusques comme palourdes, huîtres… transformés de nombreuses façons.



Sur les boissons, certains bars comme Yoko Café où des groupes jouent de la musique live rock, jazz... sont populaires auprès des habitants locaux et des touristes.



L'un des lieux emblématiques du 3e arrondissement est l'église rose de Tan Dinh, construite par les Français à la fin du XIXe siècle. En plus des couleurs attrayantes, cette église a également une architecture gothique incroyable.



Le classement du magazine Time Out est basé sur des facteurs tels que la cuisine, les boissons, la culture, la musique, la vie nocturne, la convivialité... Parmi les 3 premières zones résidentielles du monde figurent Arroios (Lisbonne, en Espagne), Shimokitazawa (Tokyo, au Japon) et Onikan (Lagos, au Nigéria). -VNA