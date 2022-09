New Delhi (VNA) – Le 2e Dialogue Vietnam-Inde sur la sécurité a eu lieu mardi 13 septembre à New Delhi, en Inde, en présence du vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique Luong Tam Quang et le conseiller adjoint indien à la sécurité nationale Vikram Misri.

Dans le cadre du dialogue, les deux parties ont eu des discussions franches sur un certain nombre de questions d’intérêt commun.

Vikram Misri, à la tête d’une délégation du Secrétariat du Conseil de sécurité nationale de l’Inde (NSCS), a rappelé l’Initiative des océans Indo-Pacifique (IPOI) du Premier ministre indien Narendra Modi, axée sur la coopération pour préserver, soutenir et protéger l’industrie maritime.

Le Vietnam a toujours hautement apprécié le rôle de l’Inde dans la promotion de la paix et de la sécurité régionales ainsi que dans la formation d’une architecture Indo-Pacifique.

Les deux parties ont convenu de coopérer et de se coordonner sur des questions telles que la lutte contre le terrorisme, et considérant que des efforts concertés doivent être déployés pour s'attaquer au lien entre l’extrémisme, le terrorisme, la production et le trafic de drogue et d’armes dans la région.

La partie indienne a également proposé de continuer à soutenir le Vietnam dans les programmes de renforcement des capacités, notamment la formation d’officiers du ministère de la Sécurité publique pour mener à bien la mission de maintien de la paix de l’ONU et partager l’expertise en matière de cybersécurité.

En tant que deux nations maritimes, l’Inde et le Vietnam ont un intérêt à long terme à assurer la paix et la sécurité de l’espace maritime commun. Le partage des meilleures pratiques pour lutter contre la piraterie et la pêche illégale a également été abordé lors du dialogue sur la sécurité.

Les deux parties ont également convenu d’échanger activement leurs points de vue sur des domaines tels que l’économie verte, les océans durables et la connectivité maritime.

Plus tôt, le NSCS et le ministère vietnamien de la Sécurité publique ont signé un protocole d’accord de coopération en 2016 pour établir un mécanisme de coopération bilatérale.

Le premier dialogue Vietnam-Inde sur la sécurité s’est tenu en avril 2018 à Hanoi. – VNA