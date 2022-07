Le vice-Premier ministre, Lê Minh Khai rencontre des personnes méritantes de Thua Thiên - Huê | Photo: VOV

Hanoi (VNA) - À l’occasion de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la patrie, le 27 juillet 2022, les dirigeants vietnamiens multiplient les visites chez les personnes méritantes.Ce dimanche, le vice-Premier ministre, Lê Minh Khai, est allé offrir des cadeaux aux vétérans, aux mères vietnamiennes héroïques, aux invalides de guerre et aux familles des morts pour la patrie de Huê et de la cité Huong Thuy, dans la province de Thua Thiên-Huê. Il a demandé aux autorités provinciales, aux entreprises et aux particuliers de soutenir les personnes méritantes en difficulté.La présidente de la commission centrale de l’organisation, Truong Thi Mai, a présenté, ce dimanche, une offrande d’encens au temple dédié aux héros de la Nationale 20, dans le district de Bô Trach, province de Quang Binh (centre). Ce mémorial rend hommage à huit jeunes volontaires qui, sous les bombardements américains intenses, ont creusé la montagne pour garantir la circulation via la Nationale 20 reliant l’Est et l’Ouest de la cordillère Truong Son. Il s’agissait d’une voie de ravitaillement cruciale du nord au sud pendant la guerre antiaméricaine. - VOV/VNA