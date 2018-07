Le président Tran Dai Quang (3e de droite) allume des bâtonnets d’encens à la mémoire de feu le secrétaire général du PCV Nguyen Van Linh. Photo: VNA



Hung Yen (VNA) -Le président Tran Dai Quang est allé fleurir des tombes et brûler de l'encens dans des sites révolutionnaires de la province septentrionale de Hung Yen, et offrir des cadeaux à des familles méritantes locales, ce à l'occasion de la 71ème Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet).

Lors de la séance de travail avec les autorités de Hung Yen, le président Tran Dai Quang a salué les réalisations de la province en matière de développement socioéconomique, de garantie de la défense nationale et de la sécurité, d’édification du Parti, d’assurance du bien-être social…

Le produit intérieur brut régional (GRDP) de Hung Yen a progressé de 8,68% au premier semestre. Les exportations provinciales ont été estimées à 2,17 milliards de dollars. Hung Yen a attiré 109 nouveaux projets d’investissement dont 17 étrangers.



Le chef de l'État a recommandé à la province de se concentrer sur le développement durable du secteur industriel, la protection de l'environnement et l'agriculture de haute technologie, ce en valorisant ses atouts et potentialités.



Le même jour, le président Tran Dai Quang est allé déposer des baguettes d'encens au mémorial de l'ancien secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Van Linh, dans le district de Yen My.

Il a aussi fleuri la statue de Nguyen Van Linh et rendu un hommage aux Morts pour la Patrie au mémorial dans la ville de Hung Yen.

Il s'est également rendu au site relique de Cay Da (Banian) et au temple La Tien dans la commune Nguyen Hoa, district de Phu Cu, qui sont des lieux utilisés à la mémoire des l1.145 soldats et habitants locaux tués lorsque les Français ont colonisé la province entre 1949 et 1954.



Il a offert des cadeaux à Dang Thi Thu dans le village de La Tien, commune de Nguyen Hoa, pour les contributions de sa famille à la révolution nationale.

Dans la province de Quang Nam au Centre, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh est allé déposer des bâtonnets d’encens au cimetière des Morts pour la Patrie dans la ville de Tam Ky, qui abrite 500 tombes.

Il est venu aussi fleurir le monument des Mères héroïnes et offrir des cadeaux à certaines familles méritantes dans la ville de Tam Ky

Les autorités de la province de Binh Phuoc (Sud) ont organisé vendredi au cimetière provincial, une cérémonie d'inhumation des restes de 35 soldats et experts volontaires vietnamiens tombés au champ d’honneur au Laos. -VNA