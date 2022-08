Un prix spécial, 28 prix d’or, 58 d’argent, 71 de bronze ont été décernés

Hanoï (VNA) - Après 5 jours de compétition, le 15e Festival radiophonique national a été couronné de succès.



Le fait que ce rendez-vous bisannuel a pu être organisé à Hô Chi Minh-Ville, durement impactée par la pandémie de Covid-19, a été un grand succès.

Par ailleurs, la qualité des productions en compétition s’est nettement améliorée, a estimé Dinh Thi Thu Hang, doyenne de la Faculté de Radio et Télévision, relevant de l’Académie de Journalisme et de Propagande, et membre du Jury.

« Les productions en compétition reflètent la réalité de la vie. Il y a quelques jours, nous avons été très émus de la mort de 3 pompiers à Hanoï. Une émission en direct du festival radiophonique national a couvert cet incident et nous a donné, au jury comme aux auditeurs, des moments très émouvants», a-t-il souligné.

Le 15e Festival radiophonique national a eu lieu du 4 au 6 août à Hô Chi Minh-Ville. Dans le cadre de ce festival, plusieurs colloques ont eu lieu, portant sur les défis et les opportunités de la radio à l’ère de la transition numérique. Un prix spécial, 28 prix d’or, 58 d’argent, 71 de bronze ont été décernés. - VOV/VNA