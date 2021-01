Hanoï (VNA) - Le treizième Congrès national du Parti communiste du Vietnam a débuté ce lundi 25 janvier à Hanoï. D’ici au 2 février, le Parti devra élire les dirigeants pour le prochain quinquennat et publier la nouvelle stratégie de développement et d’intégration du Vietnam jusqu’en 2030.

Le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam a lieu du 25 janvier au 2 février à Hanoï. Photo: baochinhphu.vn

Lors de cet événement politique le plus attendu de 2021, beaucoup de documents importants seront adoptés. Parmi eux : le rapport politique, le rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie de développement socio-économique 2011-2020 et la nouvelle stratégie pour 2021-2030, le rapport sur la mise en oeuvre du plan de développement socio-économique 2016-2020 et les orientations pour les cinq années à venir, le rapport sur le travail d’édification du Parti et sur l’application des statuts du Parti durant le 12e mandat et le rapport sur le travail du Comité central, 12e exercice.



Les attentes dans le pays...

Un rythme de croissance élevé malgré un contexte sanitaire et économique difficile, un prestige accru à l’international, une lutte anticorruption renforcée et efficace, une amélioration du niveau de vie,… comptent parmi les avancées notables réalisées au cours du douzième exercice.

Photo: VOV

Nguyên Van Mui, un habitant de Hai Phong, espère que la nouvelle stratégie adoptée à l’issue du treizième Congrès national permettra au pays de progresser plus rapidement encore.



Vuong Thi Lâp, une habitante de la province de Cao Bang (Nord), affirme : «Les politiques prioritaires mises en œuvre par le Parti pendant le douzième exercice ont permis aux habitants de la commune de Cô Ba d’avoir une vie meilleure. Nous souhaitons que des politiques similaires se multiplient en faveur des minorités ethniques en difficulté de la province de Cao Bang pour réduire les écarts de développement avec les grandes villes du pays.»



Nguyên Quang Trung, président de la commission de la solidarité catholique du district de Ninh Kiêu, à Cân Tho, a noté les attentes des communautés ethniques et religieuses du delta du Mékong.



«Les populations espèrent que les nouvelles stratégies adoptées stimuleront le développement local et que de nouveaux dirigeants compétents et intègres seront élus.»



Le bonze Thach Sok Xane, vice-président du Conseil d’administration de l’Église bouddhique du Vietnam et président de l’association de solidarité des bouddhiques patriotiques de la province de Trà Vinh (Sud), a affirmé : «Nous espérons que le Parti continuera de faciliter l’accès des moines bouddhiques à des études académiques de qualité et de favoriser nos activités religieuses ».



… et de la diaspora



Même s’ils vivent loin du pays, les Vietnamiens de l’étranger sont informés de la tenue du 13e Congrès national du Parti. Nguyên Van Son, qui habite en République tchèque, a indiqué : «Les membres du Parti à l’étranger sont très attentifs au 13e Congrès. Les préparatifs ont été très minutieux, notamment en ce qui concerne la présentation des candidatures aux postes dirigeants. Nous espérons que les meilleurs cadres seront élus.»



Lê Thi Tuyêt Mai, directrice de la chaîne de restaurants vietnamiens Yêu Saigon Group en Indonésie, a fait savoir : «Ces derniers mois, la presse et la population indonésiennes ont commenté les succès et les expériences du Vietnam. C’est une grande fierté pour les Vietnamiens d’Indonésie. Nous sommes convaincus que le Parti, treizième exercice, sera capable de diriger notre pays vers le développement.»



Qu’ils soient dans ou à l’extérieur du Vietnam, les Vietnamiens manifestent tous leur confiance envers le Parti et attendent du Parti de mener le pays durablement vers l’industrialisation et la prospérité. -VOV/VNA