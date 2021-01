L'ambassadrice vénézuélienne Tatiana Josefina Pugh Moreno. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La création du Parti communiste du Vietnam (PCV) dirigé par le Président Ho Chi Minh il y a 91 ans réunissant toutes les forces progressistes a écrit l’avenir du Vietnam et aujourd'hui cet avenir continue de briller comme "l'étoile dorée dans le ciel rouge" sur le drapeau national du Vietnam, a souligné l’ambassadrice vénézuélienne, Tatiana Josefina Pugh Moreno.

Répondant au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadrice Tatiana Josefina Pugh Moreno a apprécié le rôle du PCV, à l'occasion de son 13e congrès national qui a lieu du 25 janvier au 2 février à Hanoï.

Elle a souligné que le 13e Congrès national du PCV suscitait les attentes tant du peuple vietnamien que du monde entier, en particulier des peuples et gouvernements aussi proches du Vietnam comme les Vénézuéliens.

Les documents présentés au 13e congrès, qui ont été méthodiquement discutés et préparés, cristallisent l’intelligence et la créativité de tout le Parti et de tout le peuple vietnamien, a-t-elle estimé.

Ce congrès non seulement évaluera les résultats des cinq ans de mise en œuvre de la Résolution du 12e Congrès national du PCV et des 35 ans de l’œuvre de Doi Moi (Renouveau), mais également proposera les tâches futures, dont le 50e anniversaire de la libération du Sud et la réunification nationale en 2025, le 100e anniversaire de la fondation du PCV en 2030, le 100e anniversaire de la naissance du Vietnam en 2045. Par conséquent, le 13e Congrès national est la clé de l’avenir.

L'ambassadrice vénézuélienne Tatiana Josefina Pugh Moreno répond au correspondant de la VNA. Photo: VNA



Le Venezuela et le Vietnam s’efforcent toujours de protéger l'indépendance et la souveraineté nationales. Le Venezuela soutient le droit de l'autodétermination et le modèle de développement socio-économique du peuple, du gouvernement et de l’armée pour faire du Vietnam un pays prospère qu'il est aujourd'hui, a-t-elle affirmé.

Des dirigeants du Parti socialiste unifié du Venezuela, le gouvernement dirigé par le président Nicolás Maduro, le peuple et les Forces armées nationales souhaitent un grand succès de ce 13e congrès qui apportera sûrement de nombreuses leçons au monde.

Appréciant des acquis du Vietnam ces dernières années notamment dans l’économie, la prévention et la lutte contre l’épidémie de COVID-19 et la lutte contre la corruption, la diplomate vénézuélienne a déclaré que sous la direction clairvoyante du PCV au cours des 91 années dernières, le peuple vietnamien avait obtenu de nombreuses victoires ayant une grande importance historique.

Aujourd’hui, le Vietnam est un pays prospère, un membre responsable et actif de la communauté internationale et, sans aucun doute, avec une position et un prestige importants à l’échelle internationale. Sa performance à la présidence de l'ASEAN et son élection en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies en sont la preuve vivante, a-t-elle dit.

De plus, alors que le monde lutte contre les conséquences désastreuses causées par la pandémie de COVID-19, le Vietnam a montré qu'un État responsable et capable, un peuple solidaire constituaient les meilleures armes pour combattre le coronavirus.

Enfin, elle s’est déclarée convaincue que sous la direction du PCV, le Vietnam serait plus prospère et plus développée sur sa voie du développement à orientation socialiste. -VNA