Hanoi (VNA) - Le 13e Congrès national des femmes pour le mandat 2022-2027 s’est achevé vendredi matin 11 mars à Hanoi après trois jours de travail.

Vue du 13e Congrès national des femmes pour le mandat 2022–2027. Photo : VNA

Dans son allocution de clôture, la présidente du Comité central de l’Union des femmes vietnamiennes (UFV), Hà Thi Nga, a déclaré que le congrès avait adopté des documents importants et affirmé la détermination de poursuivre la réforme vigoureuse et globale des activités des associations de l’UFV à tous les niveaux.

Le but consiste à remplir leur rôle clé dans la gestion des affaires féminines, de créer un élan pour que les femmes de toutes les couches sociales pour mettre en œuvre leurs capacités et améliorer le rôle et la stature des femmes et des associations, a-t-elle indiqué.

Elle a souligné la conviction du congrès que sous la direction clairvoyante du Parti, la coordination des autorités, le soutien des organisations et des particuliers vietnamiens et étrangers, le consensus et la solidarité des femmes à l’échelle nationale, ainsi que le dynamisme, la créativité et le dévouement des cadres de l’UFV, la résolution du congrès sera mise en œuvre avec succès, créant ainsi des percées dans le mouvement des femmes et les activités de l’UFV dans les temps à venir.

Le congrès a élu 155 personnes au 13e Comité central de l’UFV, qui a ensuite convoqué sa première réunion et réélu Hà Thi Nga à la présidence de l’UFV et en a élu Tôn Ngoc Hanh, Nguyên Thi Minh Huong, Trân Lan Phuong et Dô Thi Thu Thao à la vice-présidence.

Déléguées au 13e Congrès national des femmes pour le mandat 2022–2027. Photo : VNA

Après la cérémonie de clôture, le Comité central de l’UFV a tenu une conférence de presse pour annoncer les résultats du congrès.

La vice-présidente du comité central de l’UFV, Nguyên Thi Minh Huong, a déclaré que le congrès avait été couronné de succès avec tout l’ordre du jour approuvé lors de la session préparatoire. Il a réuni 959 des 1.000 délégués officiels.

L’événement a approuvé les objectifs essentiels pour 2022-2027, notamment aider 33.500 ménages de femmes à échapper au statut de pauvres ou de quasi-pauvres ; aider à améliorer la capacité de 17.000 femmes qui sont propriétaires d’entreprises, gérantes de coopératives ou cheffes de ménages commerciaux.

L’UFV prévoit également de soutenir la création de 350 coopératives avec des femmes parmi leurs gérantes ; et d'aider 80% des femmes et des filles victimes de violence domestique ou de traite des êtres humains à accéder à au moins un service de soutien social. – VNA