Une vue du carrefour Nga Tu So à Hanoi. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 12e Forum intergouvernemental régional sur les transports durables respectueux de l'environnement (EST) en Asie se tiendra à Hanoï du 28 au 31 octobre.

Placé sur le thème "Réaliser des villes intelligentes et résilientes grâce à un système de transport intelligent et à faibles émissions de carbone", le forum sera organisé conjointement par les agences du gouvernement vietnamien, notamment le ministère des Transports et des Communications, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, le ministère de la Construction et le Comité populaire de Hanoï; le ministère japonais de l'Environnement; la Commission économique des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (UNESCAP); et le centre du développement régional de la Division du développement durable du Secrétariat de l’ONU… Il sera également soutenu par de nombreuses organisations internationales, instituts et universités.

Le forum devrait attirer 300 délégués, dont 170 étrangers, tels que des responsables gouvernementaux des pays membres de l'EST, des représentants d'organisations internationales, des universitaires et des experts des Nations Unies.

Les questions à débattre lors du 12e Forum EST comprendront le rôle des femmes dans le développement du transport rural; le rôle futur des EST et le développement de villes intelligentes, résilientes et durables; et l’amélioration des normes d'émissions des véhicules et des avantages de l'inspection et de la maintenance.

Selon Tran Viet Ha, directeur adjoint du département de la coopération internationale du ministère des Transports et des Communications, le forum a pour objectif d'aider les villes et les pays membres EST asiatiques à développer les systèmes de transport intelligents et à faibles émissions carbonées en réalisant les agendas et accords internationaux et en apportant des changements dans le développement urbain. -VNA